SUCCESSOS
El detingut pel cas de Braga, amb historial criminal als Estats Units
El presumpte assessí del jove andorrà estava a punt de ser expulsat de Portugal
El presumpte autor de l’assassinat de Manuel de Oliveira Gonçalves, el jove andorrà de 19 anys apunyalat mortalment a Braga, tenia diversos antecedents penals als Estats Units, tal com informen diversos mitjans portuguesos. Concretament, dos anys i tres mesos de presó per un atracament a mà armada al país nord-americà. Segons explica el mitjà Jornal de Notícias, la sol·licitud de residència del presumpte assassí, un jove brasiler, es trobava en procés de ser rebutjada per part de l’agència d’immigració de Portugal. El seu historial criminal el feia incompatible amb la concessió d’un permís de residència a la Unió Europea. Per això, les autoritats portugueses havien emès una ordre d’expulsió, tot i que el procés administratiu encara no s’havia fet efectiu.
El sospitós, acusat als EUA de robatori i agressió, pretenia fugir de Portugal.
La nit del 12 d’abril Gonçalves es trobava al Bar Académico. El jove va alertar el personal de seguretat sobre el comportament sospitós de dos homes, un dels quals seria Machado, que pretenien posar substàncies a les begudes d’unes noies. L’acte de valentia del jove andorrà va desencadenar una discussió i posteriorment una agressió amb arma blanca. Manuel va ser apunyalat diverses vegades i els serveis d’emergència no van poder fer res per salvar-lo. El presumpte autor dels fets va fugir immediatament. Després de diversos dies de recerca, la Policia Judiciària portuguesa va localitzar Machado a Castelo Branco, en una zona muntanyosa i poc transitada, quan intentava presumptament escapar cap a Espanya. L’advocat del sospitós ha afirmat que el seu client no va participar en la baralla i que les acusacions van començar a partir d’un rumor a les xarxes socials.
L’endemà de l’assassinat, el Bar Académico va patir un incendi parcial, presumptament intencionat. Els investigadors van trobar restes de líquids inflamables dins del local, i a més, a primera hora del dimecres següent, dos còctels molotov van ser llançats contra la porta de l’establiment. La policia portuguesa manté oberta la investigació per aclarir si es tracta d’un acte de represàlia, intimidació o una acció desvinculada.
NACIONAL
Mor apunyalat a Portugal un jove de 19 anys nascut a Andorra la Vella
Gerard del Castillo
NACIONAL
El Pas recorda al jove andorrà assassinat a Portugal
Redacció