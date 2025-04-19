Successos
El detingut per l'assassinat del jove andorrà a Braga tenia antecedents penals als Estats Units
El presumpte autor estava a punt de ser expulsat de Portugal
L'home de 27 anys detingut com a presumpte autor de l'assassinat del jove andorrà Manuel de Oliveira Gonçalves a Braga, tenia antecedents penals als Estats Units, tal com informen diversos mitjans portuguesos, apuntant que va ser condemnat a dos anys i tres mesos de presó per un atracament a mà armada al país nord-americà. Segons explica el mitjà Jornal de Notícias, la sol·licitud de residència del presumpte assassí, un jove brasiler, es trobava en procés de ser rebutjada per part de l'agència d'immigració de Portugal.
El presumpte autor nega els fets
El jove brasiler nega els fets i afirma que "les acusacions van començar amb un rumor a les xarxes socials", segons apunta el mitjà lusità Diário de Notícias. L'advocat del presumpte assassí va assegurar, en declaracions a diversos mitjans portuguesos, que el detingut "no va matar a ningú i tampoc va participar de cap baralla aquella nit, ja que es trobava a tres o quatre metres del lloc dels fets". L'advocat també va argumentar que el sospitós "no estava pròfug, sinó que es trobava a casa dels pares de la seva parella".
NACIONAL
Detingut un home de 27 anys per l'assassinat del jove andorrà a Braga
Redacció
NACIONAL
Mor apunyalat a Portugal un jove de 19 anys nascut a Andorra la Vella
Gerard del Castillo
NACIONAL
El Pas recorda al jove andorrà assassinat a Portugal
Redacció