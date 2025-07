Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La policia de Portugal va detenir dijous un home de 27 anys com a presumpte autor de l'assassinat del jove andorrà a Braga, segons ha informat el diari portuguès Diario do minho. "La policia va aconseguir identificar, localitzar i detenir a l'agressor, que ja es trobava pròfug, refugiant-se en una zona aïllada de l'interior del país i preparant-se per fugir a l'exterior" apunta el comunicat policial recollit pel mitjà lusità. L'home passarà a disposició judicial avui, explica el mitjà, esmentant també que després de l'assassinat, es van produir dos incendis a l'edifici del bar, que van afectar parcialment l'establiment.

El Diario do minho, d'acord amb el comunicat policial, apunta que "per raons que encara es desconeixen, elements de dos grups diferents van ser expulsats de l'establiment comercial després d'una discussió verbal". Va ser llavors quan "es van barallar fora del bar i el sospitós, utilitzant una arma blanca, va apunyalar a la víctima, en el pit i en l'extremitat superior dreta, lesió que va resultar mortal, tot i l'assistència d'emergència" apunta el mitjà fent referència al comunicat policial.