Marsol diu que l'adquisició de Catsa és l'aposta del sector públic per la diversificació econòmica

El Forbes Andorra Economic Summit ha comptat amb la participació de més de 350 líders empresarials, polítics, inversors i experts nacionals i internacionals, consolidant el Principat com un referent global en innovació, emprenedoria i sostenibilitat econòmica. En aquest sentit, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha recalcat la importància de tenir iniciatives innovadores i de confiar en la col·laboració publicoprivada per arribar a la diversificació de l'economia. En concret, s'ha mencionat la necessitat de crear un 'hub' internacional de negocis i com des de l'executiu ja estan apostant en el sector públic amb l'adquisició dels terrenys de Catsa, on es realitzarà, en un futur, aquest part digital per concentrar a totes les empreses innovadores que estan disperses pel país en un sol lloc. "Amb això, es materialitza i es fa visible la creació de sinergies entre els col·laboradors, talents locals i internacionals" ha expressat. L'impuls del sector tecnològic, emprenedor i innovador al país, però, s'està fent "sempre tenint en compte i s'és conscient de les dimensions disponibles".

Si bé Andorra comença a descobrir nous punts de diversificació de l'economia, Marsol ha assegurat que la voluntat del Govern es continuar tenint com a motor del sector econòmic el turisme -especialment de neu-, els serveis financers i les construccions. També ha recalcat que les empreses familiars "són una part important de l'economia, és la base que es complementa amb altres sectors perquè el sistema continuï evolucionant". Així mateix, s'ha mencionat que el territori no només ofereix avantatges fiscals, sinó també salut, benestar, un entorn fantàstic, esports i serveis financers, fet que ha d'animar als nous emprenedors a instal·lar-se al país i gaudir de tot allò que pot donar.

