"S'ha de buscar un punt d'equilibri entre la protecció dels interessos nacionals, però sense caure en l'aïllacionisme". Aquestes han estat les paraules del cap de Govern, Xavier Espot, després del seu discurs inaugural al Forbes Andorra Economic Summit 2025, on ha recalcat la importància que té obrir nous fronts i diversificar els mercats al país. En aquest sentit, ha remarcat que la societat té una tendència a ser humils, a cercar la subsistència en l'alta muntanya, però, de vegades, "no som conscients del que tenim i l'impuls de fora ajuda a desenvolupar-ho". Això sí, la feina de diversificació ve, específicament, d'un treball nacional, tot i que aquesta "petita contribució" serveix per desencadenar l'estabilitat en la balança. Pel que respecta a la resolució de les grans problemàtiques del territori, com pot ser la de l'habitatge, Espot ha assegurat que la solució no depèn de tancar l'economia, sinó que "es resoldrà fent créixer el país" de forma sostenible i, alhora, atraient sectors que aportin uns valors afegits.

Durant la tarda de dimecres, el president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, ha posat 'una pausa' als aranzels durant tres mesos. Demanat per aquest fet i el neguit que pot suposar per l'economia local, l'executiu ha explicat que és un tema que pot arribar a afectar a Andorra i que "no ens convé, ni ens afavoreix", perquè "no som un país absolutament aïllat del nostre entorn", recalcant que el territori viu "en un entorn europeu, on tenim acords duaners amb la Unió Europea i, per tant, els productes agrícoles i manufacturats estan sotmesos a les normes que estableixi la UE a l'exportació". "Si els Estats Units decideix augmentar els aranzels i, com a resposta, Europa també ho fa, això impacta en la nostra economia" ha destacat, afegint que, tot i que no hi hagués cap acord duaner, també afectaria perquè es notaria "a les butxaques dels turistes i visitants, sobretot francesos i espanyols", la qual cosa repercutiria en el sector turístic andorrà.

Aquesta mentalitat per obrir i diversificar cap a nous fronts econòmics també l'ha compartit el president de SpainMedia, editor i director de Forbes Espanya, Andrés Rodríguez, qui ha destacat que Andorra encara té "molt potencial per explotar". "El repte que té Andorra és cercar nous mercats fora, mantenint l'essència, personalitat i les tradicions, no només traient negocis aquí, sinó també cercar-ho fora" ha exemplificat. De fet, Rodríguez creu que el país és "molt especial", ja que està envoltat de muntanyes i països d'una Europa que està en definició, però això no l'exempta de tenir personalitat pròpia i una indústria turística, bancària i d'altres sectors interessant. "És un país que la gent encara ha de descobrir" ha incidit. A més, el president de SpainMedia, ha mencionat que l'esdeveniment ha de servir per "establir ponts i amplificar les oportunitats" d'un país que està constantment invertint perquè s'aprofitin els nous fronts oberts, com pot ser ara el context internacional canviant. "Jo crec que els moments de crisi són moments d'oportunitats, ja que l'establert es desdibuixa, les posicions fixes es mouen i queden espais lliures" ha especificat.

Sense novetats en els terminis de l'Acord d'associació



Una setmana abans de la seva trobada amb el president del Consell Europeu, el cap de Govern ha declarat que aquesta serà l'ocasió per poder tenir una mica més d'informació sobre el text de l'Acord d'associació, així com per seguir el projecte. "El text continua a la taula del Consell Europeu, que està analitzant al fons de la qüestió, intentant trobar una solució satisfactòria a la divergència d'opinions entre San Marino i Itàlia" ha explicat. El moment convenient seria abans de l'estiu, però Espot no descarta que la setmana vinent hi hagi una mica més d'informació.