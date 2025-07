Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els nous requisits més flexibles per accedir a la nacionalitat permetran que la gent que ja tingui 20 anys discontinus al país s’hi pugui acollir. Ho ha explicat el cap de Govern, Xavier Espot, en el marc del Forbes Andorra Economic Summit, un esdeveniment que ha reunit alguns dels empresaris més rellevants en l’àmbit nacional i internacional.

En declaracions posteriors a la seva intervenció, Espot ha parlat de la seva participació en el Consell d’Europa i dels canvis per flexibilitzar la nacionalitat, així com de les oportunitats que té el país per créixer, que, segons ha dit, “sovint són més de les que ens pensem”.

Espot també ha parlat de l’Acord d’Associació i com l’entrada al mercat interior europeu pot ser una eina que ajudi a diversificar l’economia.