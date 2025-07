Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La candidatura no oficialista de la Creu Roja va celebrar anit una reunió en la que es va produir una forta discussió entre ells amb el director acomiadat, Jordi Fernández. La llista que està liderada per Alexis Estopiñan va decidir que convocaran un concurs obert per escollir el nou director de l'entitat, tot i que van coincidir que la persona més preparada i amb més experiència per assumir aquesta responsabilitat és Fernández.

Estopiñan va criticar la manera de fer del vicepresident de la Creu Roja, David Fraissinet, en considerar que actua de manera personal, com si ell fos el màxim representant de l'ONG, i també per haver anar contra Jordi Fernández. El cap de llista de la candidatura per renovar l'entitat va lamentar a més que el ministeri d'Afers Socials hagi anat contra una persona [Jordi Fernández] i no contra un càrrec.

La situació que es va crear durant la reunió ha provocat que els integrants de la candidatura estiguin reflexionant si s'ha de continuar endavant amb la llista per presentar-se a les eleccions previstes per al maig per renovar la junta directiva.