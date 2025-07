Publicat per Ignasi de PlanellJoan Ramon Baiges Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Creu Roja va inaugurar ahir el centre de dia de la Massana amb un clima enrarit i tens a causa de la divisió interna, amb dues candidatures enfrontades per prendre el relleu de la presidència i dues posicions davant la destitució del director general, Jordi Fernández. L’encara president, Josep Pol, va evitar aprofundir en aquesta crisi de l’ONG, encara que les poques paraules que va recollir el Diari van ser molt entenedores: “Fernández va ser un dels impulsors dels centres de dia. Ha fet molt bona feina, els centres de dia han estat gràcies a ell i no puc amagar que li tinc molta estima.” Pol, juntament amb el vocal Joan Francesc Montané –que ha dimitit–, va votar en contra de la destitució, i des de llavors ha mantingut silenci tot i que fonts del seu entorn asseguren que està molt dolgut i que “prefereix no dir públicament el que pensa”.

El vicepresident, David Fraissinet, li va comunicar ahir a Fernández l’acomiadament. Fraissinet aspira a repetir a la junta, com a segon de Vicky Marrugat. L’altra opció, que encapçala Alexis Estopiñan, té el suport de Fernández i fonts properes a la candidatura van assegurar ahir que aquesta li manté. Les fonts va tenir paraules de crítica cap a la ministra d’Afers Socials, “que divendres es va fer un lio entre el director del centre i el de l’entitat amb un comunicat i unes declaracions contradictòries i confuses”, i cap a l’altra candidatura: “Han actuat per un atac de banyes pel suport que ens dona Fernández.”

Fraissinet va comunicar l’acomiadament a Fernández ahir al matí, quan va arribar a la feina. La destitució s’empara en la falta de titulació del sector sociosanitari sobre la base d’una normativa del Govern, que va alertar de la situació en resposta a la petició d’obertura del nou centre de dia a la Massana, el quart que gestiona. L’afectat rebutja que sigui necessari disposar d’aquesta formació per a la feina de la direcció general, tal com estableixen els estatuts de l’ONG, i remarca que el títol en professions sociosanitàries es requereix per dirigir els centres de dia i tots ells compten amb un responsable amb la titulació exigida. La junta al·lega que pensava que Fernández estava seguint la formació per aconseguir el títol demanat i l’exdirector assegura que sabien que el que està estudiant està relacionat amb la gestió d’empreses. Per la seva banda, Trini Marín sí que va expressar-se ahir més clarament: “Hi ha una llei sociosanitària que quan hi ha un director, sigui en una residència sociosanitària o sigui en un centre de dia, tot el que vinculi amb un servei sociosanitari, direcció ha de tenir certa titulació, la llei exigeix que la tingui tota la cadena de responsables.”

Un altre dels motius està relacionat amb la desviació pressupostària del projecte de l’hotel Peralba, que es convertirà en un centre per a persones en risc d’exclusió. La xifra inicial va ser de 200.000 euros i l’import actual se situa en 400.000 euros. Fernández va detallar que la primera quantitat va ser una estimació sense disposar d’un pressupost fet per un enginyer o un arquitecte que hagués revisat l’edifici. I va precisar que en el moment de fer els treballs s’ha comprovat que l’ascensor que es necessita no es pot fer dins de l’immoble i fer-lo per l’exterior encareix la reforma, com també succeeix amb el dipòsit de gasoil que hi havia, que no compleix els controls d’estanquitat i s’ha de canviar.

Malgastar

Des de la candidatura no continuista creuen que l’argument d’haver de tenir el títol és una mera excusa: “Si l’acomiadament és no causal, vol dir que s’han gastat diners d’una entitat que viu de donacions i aportacions, donant una molt mala imatge.” Van afegir que en una primera lectura el seu advocat ha detectat anomalies en l’acomiadament. Sobre la votació de divendres passat, la van comparar amb un consell d’administració, “com si fossin accionistes”.