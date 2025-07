Govern aprova la inclusió de les antigues fàbriques de tabac de Sant Julià com a patrimoni cultural

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Patrimoni cultural ha avalat la inclusió del conjunt de les antigues fàbriques tabaqueres de Sant Julià, que inclou l'edifici de Catsa, el de Cal Rafeló i -antiga fàbrica Reig- i la nova fàbrica de tabacs Reig, tal com es va anunciar el dia de la formalització de la compra. Ho ha fet durant la reunió celebrada aquest matí a la Biblioteca Nacional, la qual ha estat presidida per la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell. El Consell Assessor ha valorat el conjunt de fàbriques de tabac de Sant Julià com un testimoni cabdal per conèixer el procés d’industrialització del sector del tabac i, en un camp més ampli, de tot el país, ja que il·lustra el desenvolupament de la indústria andorrana durant la segona meitat del segle XX, apunta Govern.

L'arquitecte de les obres de la Casa de la Vall exposa el projecte

La reunió celebrada avui també ha servit per conèixer el projecte de rehabilitació i adequació de la Casa de la Vall de la mà de l’arquitecte director del projecte, Enric Dilmé, que va guanyar el concurs promogut pel Consell General amb el suport del departament de Patrimoni Cultural. Es tracta d’una intervenció integral que té com a objectiu donar més valor al monument i esdevé la més important que ha estat efectuada des dels anys 1960.

En la sessió també s’ha exposat el pla estratègic dels museus i monuments nacionals 2024-2030 i les accions previstes per commemorar el 50è aniversari de la creació de l’Arxiu Nacional el 22 de desembre del 1975.