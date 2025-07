Compte enrere per rehabilitar l’antiga fàbrica de Catsa en cinc anys

Publicat per Iker Mons Sant Julià de Lòria Creat: Actualitzat:

El Govern i el comú de Sant Julià de Lòria han signat un conveni a l’antiga fàbrica de la Cooperativa Andorrana de Tabacs, SA (Catsa), que compromet el Govern a rehabilitar l’edifici en un termini de cinc anys per realitzar-hi un projecte d’interès nacional. En cas contrari, la meitat de la propietat tornarà al comú. L’edifici es reconvertirà en un parc tecnològic, segons va assegurar la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, i el cònsol de la parròquia, Cerni Cairat, durant la rúbrica de l’acord.

“Des del ministeri inclourem Catsa a la llista de patrimoni d’Andorra” Mònica Bonell, Ministra de Cultura i Esports

El conveni especifica que el comú de Sant Julià de Lòria cedeix el dret d’ús de la seva part de l’edifici. Cairat confia que l’espai s’emprarà per al benefici del país i la parròquia. Des del Govern, es considera que la millor manera d’aprofitar els 2.886 metres quadrats de superfície és destinar-los a un projecte amb vocació estratègica, probablement un parc tecnològic, tot i que encara no s’ha concretat definitivament. Aquesta visió va ser compartida pel cònsol major, Cerni Cairat, i la ministra de Cultura, Mònica Bonell, que van coincidir en la voluntat de donar un nou impuls a l’edifici amb valor patrimonial i econòmic. Ahir al migdia, Cairat, Bonell i Christian Pérez, president del consell d’administració de Catsa, van signar l’acord de compra per 4,2 milions d’euros, cofinançat a parts iguals pel Govern i la parròquia.

“Més que un equipament industrial és testimoni d’una època” Cerni Cairat, Cònsol major de Sant Julià

Bonell va avançar, a més, que aviat es formalitzarà un nou conveni amb els responsables de l’antiga cooperativa tabaquera, ja que hi ha interès a conservar els arxius de l’edifici construït l’any 1962. “Amb l’objectiu de conèixer més sobre la història de la fàbrica, ens hem emplaçat amb els propietaris de la societat a formalitzar un conveni de cessió per traslladar els documents a l’Arxiu Nacional, per poder catalogar-los, conservar-los i compartir-ho amb la ciutadania”, va afegir.

“Amb l’adquisició conjunta de l’edifici de Catsa, no tan sols preservem aquesta part fonamental de la nostra història, sinó que també obrim les portes per un futur nou”, va detallar el cònsol major lauredià. “Més enllà de colors polítics, quan treballem plegats es poden aconseguir grans fites”, va concloure Cairat.