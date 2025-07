Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La coordinadora de l'habitatge creu que "la pau social a aquest país mai havia estat tan a prop de trencar-se". Així ho ha afirmat en una carta enviada al cap de Govern, a la ministra d'Habitatge, als grups parlamentaris i a l'associació de propietaris, on demana diàleg per resoldre el problema de l'habitatge. La coordinadora també ha demanat que els destinataris de la carta facin arribar els seus posicionaments respecte a la regulació dels preus de lloguer i la prohibició dels desnonaments, així com la creació d'un registre de la propietat públic i la finalització de la trampa del fill. "Si esteu oberts al diàleg, primer cal escoltar, com fem nosaltres diàriament amb tots vostès" apunta la coordinadora.

El grup està treballant en diverses propostes per regular el preu de lloguer, i creu que "les pròrrogues han estat un salvavides per moltes famílies; però també ha suposat un mal de cap per a moltes altres".

Demandes d'important aplicació per la coordinadora

La coordinadora ha destacat diverses demandes d'important aplicació a la seva carta, tot i que no d'aplicació urgent com les esmentades anteriorment. Entre aquestes destaquen la de garantir un parc públic d'habitatge digne i assequible així com regular el mercat de venda dels habitatges d'acord amb el seu valor real. Finalment, també creuen important lluitar contra les trampes i els abusos i crear un conveni de cooperació transfronterer contra l'especulació i pel dret a l'habitatge.

La manifestació per l'habitatge digne tindrà lloc dissabte a la tarda a Andorra la Vella i Escaldes.