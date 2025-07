Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Coordinadora per l'Habitatge Digne afirma que les mesures aprovades ahir en consell de ministres per posar fre als relloguer d'habitacions no serviran de res "en els casos on és el propi propietari qui crea els pisos pastera". I destaca que escoltant molts treballadors de la construcció i de l'hostaleria es pot saber que "viuen a pisos pastera amb el vistiplau del propietari, que sovint és el seu empleador o persona propera a ell". L'entitat recalca que exigir que els nous residents acreditin el consentiment del propietari de l'immoble "criminalitza l'inquilí" i reclamen que es faci una limitació efectiva del nombre màxim de convivents en un pis amb la cèdula d'habitabilitat o amb un cens d'habitatges registrat als comuns.

La plataforma ciutadana acusa el Govern d'escoltar només a la patronal immobiliària i assegura que les mesures anunciades per la ministra Ester Molné "no és més que donar més eines als propietaris per pujades preus abusives". La coordinadora exemplifica aquestes pràctiques atribuint a un propietari aquestes frases: "vols que vingui el teu cosí a viure amb tu? No hi ha problema, fem contracte nou, acabem amb la teva pròrroga i 400 euros més de lloguer".

L'entitat es pregunta si les decisions adoptades pel Govern "a dos dies d'una manifestació pel dret a l'habitatge" estan adreçades a voler "fer veure que tot està sota control per què la gent no surti?". Els organitzadors de la mobilització convocada per a dissabte recalquen que "molta gent s'ha vist obligada a viure a pisos pastera o rellogar habitacions" perquè així "s'han salvat d'anar a viure al carrer o marxar del país" i demana al Govern si té recursos per solucionar la situació d'aquests ciutadans. La coordinadora considera que s'hauria de fer una regulació fixant el preu del lloguer per temporada i per habitacions per acabar "amb aquest abús".