La manifestació per un habitatge digne del 5 d’abril sortirà de la plaça Príncep Benlloch, baixarà per l’avinguda Meritxell fins a la rotonda, enllaçant amb Consell d’Europa cap a la rotonda de la Dama de Gel, fins a arribar a la rotonda del km 0, on finalitzarà.