Liberals s'ha mostrat d'acord amb la decisió de Demòcrates de rebutjar l'amnistia pel 'cas BPA', que els germans Cierco, antics accionistes de Banca Privada d'Andorra han demanat mitjançant una proposta legislativa de punt final que ha presentat el seu advocat, Xavier Jordana. La presidenta del partit, Cristina Rico, ha assenyalat en declaracions al Diari que la negativa dels grups de la majoria i del Govern ha estat "una decisió valenta, perquè segur que han rebut moltes pressions", i ha afegit que l'acció "demostra que el sistema funciona".

Rico ha volgut remarcar que "el partit creu fermament en la separació de poders", i ha deixat clar que "no té cap sentit el que s'estava demanant", qualificant l'intent d'amnistia com "una maniobra per interessos propis". La presidenta liberal també ha fet referència a les paraules del conseller general no adscrit, Víctor Pintos, qui havia manifestat estar obert a valorar una llei d’amnistia de caràcter general. En aquest sentit, Rico ha matisat que la proposta rebutjada “està feta a mida per un benefici particular”.

Rico ha criticat la manca de posicionament d’altres formacions polítiques sobre la petició dels Cierco i ha manifestat que "com a presidenta em sobta que no hi hagi un posicionament més clar d’altres partits a favor de la separació de poders”, ha conclòs.