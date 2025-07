Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’habitual reunió de dimarts del grup parlamentari demòcrata no va ser tan rutinària. Davant tot el soroll i el rum-rum d’aquests dies per la proposta dels exaccionistes majoritaris de BPA per consensuar una amnistia, els consellers generals van fer ahir a la nit una votació per tancar el debat. Va ser secreta, suposadament per deixar una major llibertat i que ningú se sentís intimidat, però el resultat va ser contundent. “El resultat de la votació ha estat que no hi ha hagut cap vot a favor de tirar endavant una llei d’amnistia”, es descriu en un breu comunicat del grup.

El 'no' de DA deixa l'oferta morta i obliga els altres grups a opinar

En la nota s’explica que un dels punts de la cita d’ahir era analitzar la petició feta pels advocats de la família Cierco per tal que els consellers generals presentin una llei d’amnistia que posi el punt final a les causes judicials i responsabilitats derivades del cas BPA. “En el transcurs de la referida reunió, s’ha procedit a fer una votació secreta amb la participació de totes les conselleres i consellers generals demòcrates” amb el resultat contrari a la proposta. “D’aquesta manera, el grup parlamentari demòcrata ha decidit que no impulsarà aquesta iniciativa legislativa”, s’afirma en el comunicat.

La votació ha tingut lloc en un moment en què l’activitat de l’advocat dels Cierco, Xavier Jornada, és encara més intensa, amb comunicacions amb els consellers generals per exposar-los de manera individual i personals els arguments jurídics que avalarien tancar totes les causes obertes arran de la nota de la FinCEN i la intervenció del banc. La resta de grups, a exceció del PS, no s’han pronunciat, almenys públicament, i havien demorat anunciar el posicionament fins que ho fes el grup majoritari, sense el qual no hi ha la remota possibilitat que traslladar a una llei qualificada aquesta demanda de punt final al litigi que s’arrossega des de fa 10 anys. Jordi Jordana sí que havia mostrat l’oposició fa un temps, abans de la segona temptativa.