Interior aprova el recorregut de la manifestació d'Habitatge Digne

L'opció escollida per fer la manifestació de la coordinadora per l'habitatge digneHabitatge Digne

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Interior ha aprovat el recorregut previst per la manifestació del pròxim dissabte 5 d'abril, organitzada per la coordinadora per un habitatge digne. Així ho ha afirmat el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. La ruta iniciarà, a les 19:30, a la plaça Príncep Benlloch, davant del comú d'Andorra la Vella, i recorrerà l'avinguda Meritxell, baixant fins a la plaça de la rotonda i enllaçant amb l'avinguda Consell d'Europa cap a la rotonda de la Dama de Gel, fins a la rotonda del KM0. La coordinadora va convocar aquesta mobilització per reivindicar una regulació dels preus de lloguer i compra d'habitatges, l'aturada de desnonaments, la creació d'un registre de la propietat i l'eliminació de la trampa del fill.

Després de l'acceptació, Casal, ha assenyalat que aquesta decisió "reforça el missatge que no té res a veure la voluntat política" i ha desitjat que la protesta es dugui a terme "amb normalitat". El ministre portaveu ha reivindicat "els esforços del Govern per pal·liar la problemàtica de l'habitatge" amb reformes que "requereixen temps i decisions valentes".