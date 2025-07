Govern posa fre als ‘pisos pastera’

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI) ha aixecat darrerament la veu contra la pràctica dels relloguers i el fenomen associat: la sobreocupació de pisos per la falta d’oferta d’habitatge. I ho ha fet responsabilitzant Immigració per la laxitud d’uns requisits d’acreditació de domicili que permetien sumar inquilins als pisos sense que el propietari en tingués coneixement. El ministeri ha reaccionat i ho ha fet introduint una modificació al reglament d’Immigració que obliga els nous residents que no siguin titulars d’un contracte d’arrendament a acreditar que el propietari de l’habitatge on fixaran el domicili dona el consentiment perquè hi visquin. Un requisit imprescindible per rebre l’autorització de residència i treball. Fins ara valia amb una autorització de l’arrendatari, obrint la porta a la proliferació de pisos pastera, un fenomen especialment acusat en temporada d’hivern, quan són més freqüents els anuncis de lloguers d’habitacions compartides o inclús de sofàs.

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, que va comparèixer en la roda de premsa posterior al consell de ministres per explicar la modificació reglamentària i l’aprovació de dues noves quotes d’immigració –de treball sense residència i la ja anunciada de treball per compte propi–, va manifestar que “aquesta és una mesura que s’adopta per evitar l’eventual sobreocupació de pisos perquè és veritat que diversos col·lectius s’han queixat que aquesta situació podia existir. I, efectivament, va ser en seguiment del suggeriment del president de l’Associació de Propietaris d’Immobles que ens vam adonar que la normativa era millorable en aquest sentit i que per evitar aquesta sobreocupació dels pisos era ideal modificar el reglament”.

Més canvis i quotes

La incorporació de l’autorització obligatòria del propietari de l’habitatge per acreditar el domicili al país és una de les modificacions que s’incorporen al reglament. I afectarà les autoritzacions de residència i treball que es concedeixin un cop la normativa modificada es publiqui al BOPA, va aclarir Molné. Els altres canvis estan lligats a adaptacions necessàries per canvis a la Llei d’immigració introduïts via llei òmnibus; concretament els referits als permisos per estudis i els de treball per compte propi. I la titular d’Interior va indicar que també es millora el redactat d’algunes disposicions “per dotar-les de més precisió”, com ara la durada de la validesa del certificat d’antecedents penals.

Les dues quotes aprovades, validades ja pel Consell Econòmic i Social, també s’adapten a la llei òmnibus. En el cas de les autoritzacions per a treballadors per compte propi, s’especifica que caldrà presentar una sol·licitud de reserva de l’autorització d’Immigració per iniciar els tràmits de la inversió estrangera i, un cop s’hagi materialitzat la inversió constituint una societat andorrana, o participant-hi, caldrà seguir amb el procediment davant Immigració. El termini màxim per efectuar tots els tràmits és de sis mesos “i no es lliurarà cap autorització d’Immigració fins que no es compleixin totes les disposicions”, s’especifica. El nou contingent és de 200 permisos, dels quals 50 per a professionals liberals. La quota de treball sense residència és de 100 autoritzacions. El que s’estableix en aquest cas és que el treballador ha de percebre un salari per 40 hores setmanals superior a tres vegades el salari mínim. Si l’empresa contractant andorrana té com a objectiu promoure l’ensenyament i la docència, l’economia digital, l’emprenedoria o la innovació, el treballador ha de percebre com a mínim el salari establert a la classificació d’Immigració.

AVAL AL RECORREGUT DE LA MANIFESTACIÓ El Govern ha autoritzat el recorregut de la manifestació de dissabte proposat per la Coordinadora per a l’Habitatge –que prèviament havia demanat el parer a la ciutadania. La ruta s’iniciarà a les 19.30 hores davant del comú de la capital i recorrerà l’avinguda Meritxell, l’avinguda Consell d’Europa cap a la rotonda de la Dama de Gel, i finalitzarà al Km 0. El portaveu del Govern, Guillem Casal, va indicar que és una decisió “purament tècnica” i que el desig és que “es pugui dur a terme amb tranquil·litat”.

EL CONCURS DELS POUETS, UNA QÜESTIÓ COMUNAL El portaveu de l’executiu va replicar les crítiques del cònsol major de la capital, que va atribuir el resultat del concurs dels Pouets a la mà del Govern, que es va mostrar interessat a participar-hi per reconvertir l’aparcament en un hub per a creadors digitals, però que després no ha acabat formalitzant una oferta. Guillem Casal va manifestar que el Govern analitza possibilitats per “trobar el millor espai”, que es van mirar les possibilitats de la infraestructura comunal, com d’altres, però que no té cap mena de responsabilitat en el fet que el concurs quedés finalment desert. “El Govern no és la part promotora i és la part promotora qui s’ha de demanar el perquè” d’aquesta manca d’ofertes, “és un treball que haurà de fer el comú d’Andorra la Vella”, va reblar el ministre portaveu.