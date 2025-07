Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La polèmica suscitada arran de les declaracions de la secretària general de l'Institut de la Dona (IAD), Judith Pallarés, i de l'Associació de la Dona (ADA), que titllaven OnlyFans de prostitució ha arribat fins a la plataforma. OnlyFans defensa que no hi ha prostitució perquè no hi ha contacte entre les persones. A més, assegura que les activitats que es duen a terme a la plataforma són en línia i "consensuades i generades pels usuaris", i que en cap cas faciliten "serveis presencials" i "eliminem qualsevol contingut que promogui reunions a la vida real". L'empresa de continguts afegeix que són els creadors els que "tenen control sobre el que comparteixen i el que guanyen" i assenyala que "la seguretat, el consentiment i l'autonomia" són els "eixos centrals de la plataforma".

Per Pallarés, com va comentar en una entrevista al programa Parlem-ne de Diari TV, OnlyFans és una forma de prostitució perquè es fa "un intercanvi econòmic a través de la difusió virtual del propi cos". La secretària de l'IAD va afegir que "la normativa que tenim a Andorra prohibeix la prostitució" i que per tant "la llei s'hauria d'aplicar" quan es donen aquests casos.

La qüestió va arribar fins a Govern que realitzarà un estudi sobre si el contingut sexual de la plataforma es pot equiparar a la prostitució tradicional i, par tant, si es pot prohibir. Així ho va respondre la ministra d'Interior i Justícia, Ester Molné, a una pregunta de Núria Segués, on demanava si es podia denegar l'entrada al país d'aquelles persones que vulguin crear contingut a aquesta plataforma. Molné va apuntar que no es plantegen la denegació selectiva, però sí que valoraran l'activitat. "En el cas d’OnlyFans, és un servei pornogràfic en línia, però, tenint en compte que és una activitat que pot influir en els drets de les persones, estem estudiant si es pot prohibir", va assenyalar la ministra. La regulació passaria per aplicar sancions als compradors, com passa amb la prostitució tradicional.