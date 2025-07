Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un estudi determinarà si el contingut sexual de la plataforma OnlyFans es pot equiparar a la prostitució tradicional i, per tant, si es pot prohibir. Ho va explicar la ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné, en resposta a una pregunta formulada per Concòrdia ahir.

La copresidenta del partit, Núria Segués, va preguntar si es podia denegar l’entrada al país a aquelles persones que vulguin crear contingut a OnlyFans. En resposta, Molné va apuntar que no es plantegen la denegació selectiva de sol·licituds, però sí que estan valorant l’activitat en si.

La legislació actual penalitza només la prostitució tradicional, ja que quan es va redactar la llei no existien plataformes com OnlyFans. L’estudi encarregat, doncs, servirà per determinar si la sol·licitud d’activitats sexuals en línia pot ser considerada il·legal i, per tant, ser susceptible de sancions, va dir la ministra.

Segués va destacar la incongruència que representa permetre aquesta mena d’activitats. “Estem fent esforços per la igualtat mentre permetem indústries dedicades a la mercantilització del cos de la dona amb activitats lucratives”, va lamentar la consellera, que va titllar d’inquietant que aquests negocis “tinguin dones treballant per necessitat i no per lliure elecció”.

Molné va coincidir en l’aspecte fosc de la professió i va explicar que “la qüestió és saber si el Govern vol que es faci l’activitat i veure si és legal. En el cas d’OnlyFans, és un servei pornogràfic en línia, però, tenint en compte que és una activitat que pot influir en els drets de les persones, estem estudiant si es pot prohibir”. La regulació passaria per aplicar sancions als compradors, tal com passa amb la prostitució tradicional, però la idea encara està poc desenvolupada i no van transcendir més detalls.

La presidenta suplent del Partit Socialdemòcrata (PS) també va intervenir en el debat i va preguntar per la investigació policial que es va dur a terme contra un creador de la plataforma que empleava diverses noies. Molné va detallar que la investigació no va arribar enlloc, ja que la llei només prohibeix les relacions físiques remunerades, però que la voluntat és “anar una mica més enllà i ampliar-les a les relacions en línia”.