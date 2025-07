FEDA duplicarà l'energia distribuïda per xarxes de calor a Andorra la Vella i Escaldes

Publicat per Blanca Castellví Encamp Creat: Actualitzat:

L'extensió i unió de les xarxes de calor i fred entre les parròquies d'Andorra la Vella i Escaldes Engordany duplicarà l'energia que distribueix FEDA amb aquestes fonts, segons han anunciat el gerent de l'empresa, Alberto Manzano, aquest matí. Manzano ha destacat que amb l'augment del subministrament d'energia a nous edificis s'aconseguirà una millor eficiència de la xarxa amb un major aprofitament de la font de producció, es facilitarà el control de la xarxa per tal de garantir un servei òptim als clients i es reduiran les emissions de CO2.

Les obres serviran per "fomentar l'eficiéncia energètica al sector de l'edificació", tal com ha expressat el director de d'energia i transport del Govern, Carles Miquel. Com a afectacions al trànsit hi haurà una prohibició pels vehicles de més de 3,5 tones en direcció km0 cal al carrer de la Unió, des de finals de maig fins finals de juny. Per la resta de vehicles es garantirà la circulació, amb mínim un carril obert en cada sentit.

El projecte té un cost total previst de 2.150.000 euros. La xarxa de la capital va començar el 2019 i té 85 punts d'embrancament, amb una demanda de calefacció equivalent a la de 1.674 llars tipus. El servei inclou calefacció escalfant l'aigua amb la valorarització dels residus de la planta de la Comella, segons detalla FEDA. En el cas d'Escaldes hi ha 23 clients embrancats a un consum equivalent al de 310 llars i es va posar en marxa el 2022. La xarxa té com a font d'energia l'aerotèrmia.