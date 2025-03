Mobilitat estudia mantenir el doble sentit al carrer de la Unió durant les obres de FEDA

El departament de Mobilitat del Govern i els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany estudiaran en les pròximes setmanes si és viable mantenir els dos sentits de circulació al carrer de la Unió mentre hi estiguin en marxa les obres de prolongació de la xarxa de calor i fred, impulsades per FEDA Ecoterm.

Segons van apuntar al Diari fonts coneixedores dels fets, els treballs –caldrà obrir una rasa al paviment per poder instal·lar-hi les canonades de la xarxa– començaran d’aquí a un mes, just després de Setmana Santa, i s’allargaran, sempre que no hi hagi imprevistos, uns dos mesos. Per tant, estarien enllestits abans de l’inici de la temporada d’estiu, en una època de l’any de poca afluència turística. Cal recordar que el projecte previst inicialment consistia a construir una galeria de serveis al subsol, fet que comportava que la durada de les obres es multipliqués per quatre i que el projecte no es pogués acabar fins al final d’any o el començament del 2026.

En cas que no sigui convenient mantenir els dos sentits de circulació, es tancaria el carril que va de la rotonda del Quilòmetre zero al túnel del Pont Pla. Sigui com sigui, els treballs no tindran més afectacions en el trànsit rodat i les úniques complicacions –més enllà de les inherents a la xarxa viària del país– es concentraran al carrer de la Unió. Aquest és l’acord a què han arribat recentment els comuns de la vall central amb Mobilitat. El pla plantejat d’entrada incloïa mesures addicionals, com ara canvis de sentit de la circulació en més carrers adjacents i modificacions del traçat d’algunes de les rutes del transport públic. La proposta no convencia gens els comuns per l’impacte que amb tota seguretat hauria tingut en la circulació i, de retruc, en l’opinió pública.

L’objectiu principal de l’obra impulsada per FEDA Ecoterm és estendre la xarxa de calor i fred a una zona que fins ara no estava coberta. Fins ara s’havia desplegat aquest sistema de calefacció i refrigeració centralitzat a Soldeu i en algunes zones d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Concretament, a les àrees compreses entre el camí ral i la carretera de la Comella i el carrer Prat de la Creu a la Rotonda, a la capital, i a la plaça de les Dos Valires i rodalia, a Escaldes. El sistema va començar a estendre’s el 2016.

El futur complex EO! Andorra, actualment en procés de construcció, és un dels edificis que es connectaran a la xarxa de calor i fred de FEDA Ecoterm. El centre comercial i d’oci, amb l’estructura ja acabada, ocupa l’illa formada pels carrers de la Unió, Maria Pla, Sant Salvador i del Fener. Al complex s’haurà de traslladar l’E.Leclerc Hiper, que avui ocupa el local situat al número 93 de l’avinguda Meritxell. L’aparcament, de 900 places, es preveu que pugui obrir a l’estiu.