El carrer de la Unió perdrà un carril a final d’abril per les obres

Les obres per allargar la xarxa de calor de FEDA Ecoterm als carrers de la Unió i de la Valira començaran entre final d’abril i començament de maig i tindran una durada d’entre dos i tres mesos. En les últimes setmanes tècnics de l’elèctrica, dels comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany i del departament de Mobilitat de Govern han estat estudiant quin impacte tindrà l’obra en la circulació. Segons va poder saber el Diari, és probable que durant tot el temps que s’allarguin els treballs s’hagi de tancar un dels dos carrils que van de la rotonda de la Dama de Gel a l’encreuament amb les avingudes Carlemany i Meritxell.

Si finalment es fes aquest canvi, el carrer de la Valira –és a dir, el tram descrit al final del paràgraf precedent– i el carrer de la Unió passarien a tenir dos carrils, un per a cada sentit de la circulació. Tot i això, els detalls de l’afectació de l’obra en el trànsit s’estan acabant d’analitzar i podrien modificar-se en funció de les necessitats.

Els treballs de FEDA Ecoterm consistiran en la prolongació d’una galeria tècnica situada al subsol del carrer de la Valira cap al carrer de la Unió. L’objectiu principal de l’obra és estendre la xarxa de calor a una zona que fins ara no estava coberta. Fins ara FEDA Ecoterm ha desplegat aquest sistema de calefacció centralitzat a Soldeu, Andorra la Vella –del camí ral a la carretera de la Comella i del carrer Prat de la Creu a la Rotonda– i Escaldes-Engordany –en una àrea propera a la plaça de les Dos Valires. El sistema va posar-se en marxa el 2016.

CANVIS

L’horitzó d’obres en un dels vials més importants per a la mobilitat rodada del Principat és un dels motius que explica els canvis de sentit de la circulació en alguns carrers del centre i la part alta d’Escaldes. Les modificacions, proposades pel comú escaldenc amb la col·laboració del departament de Mobilitat, tenen l’objectiu d’evitar problemes de trànsit majors en una zona on hi ha altres treballs previstos o ja en marxa. La corporació sempre ha reiterat que els canvis no són definitius i es farà marxa enrere si es comprova que no funcionen. En aquest sentit, probablement també caldrà fer alguna petita correcció a Andorra la Vella, que encara s’ha d’acabar d’estudiar.

Un dels edificis que es connectaran a la xarxa de calor de FEDA Ecoterm és el del futur complex EO! Andorra. El centre comercial i d’oci, ja construït i on només cal acabar els espais interiors, ocupa tota l’illa formada pels carrers de la Unió, Maria Pla, Sant Salvador i del Fener. Al complex s’haurà de traslladar l’E.Leclerc Hiper, que avui ocupa el local situat al número 93 de l’avinguda Meritxell. L’aparcament, de 900 places, es preveu que pugui obrir a l’estiu.

EL PROJECTE

