Incentius per impulsar l’habitatge assequible

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Anunci estratègic i inesperat en el dia gran de Conxita Marsol. Ahir, durant l’últim torn de defensa de la Llei òmnibus, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge va afirmar que el Govern està treballant un “ambiciós projecte de llei” a través del qual es podrà crear “un programa d’incentius fiscals, urbanístics i econòmics per impulsar la construcció de pisos de lloguer assequible”. El mateix projecte de llei també permetrà estructurar un pla d’ajudes per comprar la primera residència. La Llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge va ser aprovada gràcies als vots de Demòcrates, Ciutadans Compromesos i el del conseller liberal no adscrit Víctor Pintos. Marsol va treure pit de la feina feta fins ara en matèria d’habitatge (“no poden dir que no s’està fent res”, va llançar a l’oposició) i va destacar, lògicament, la que serà viable encaminar a través de la llei aprovada (cessió obligatòria de pisos buits, limitació de la inversió estrangera, revocació de llicències d’apartaments turístics...). La número dos del Govern va retreure als grups de l’oposició una bel·ligerància radical i incomprensible: “Ara s’excusen que no som prou ambiciosos.” Marsol va interpel·lar directament el conseller del PS Pere Baró per demanar-li capacitat per “reconèixer quan s’actua; no espero que ens digui que estem fent les coses bé”. “Invertirem cent milions d’euros al parc públic d’habitatge en tres anys. Un parc que al final de la legislatura ha de comptar amb 500 habitatges a preu assequible”, va subratllar. Ja dirigida a tota l’oposició, la titular d’Economia, Treball i Habitatge va llançar una bateria de preguntes: “Aquesta llei aporta millores a la situació actual de l’habitatge? Grava més l’especulació? Ens ajudarà a guanyar més pisos? Aquesta llei empitjora la situació de l’habitatge? Els demano que facin una última reflexió, que tinguin cert grau d’empatia, cert grau de cessió.” Marsol va tancar la defensa de la llei amb una crida a treballar per una societat “cohesionada, pròspera i competitiva”. “El Govern governarà per a tots a través de la llei”, va manifestar.