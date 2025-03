Andorra Endavant es queda sol per portar la Llei òmnibus al TC

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra Endavant no ha aconseguit reunir els suports parlamentaris necessaris per portar la Llei òmnibus davant del Tribunal Constitucional. La formació requeria l’adhesió d’almenys tres consellers generals addicionals, però ni Concòrdia ni el Partit Socialdemòcrata (PS) van donar suport a la iniciativa, tal com van lamentar en un comunicat.