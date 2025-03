Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La pèrit forense que va explorar la víctima del cas de presumpta violació a la treballadora d'un pub al Pas de la Casa ha confirmat que els blaus detectats als braços de la noia eren compatibles amb la versió que va relatar, per la coloració negrosa de les marques. Declara, també, que no va tenir cap més tipus de lesió a nivell físic i que en l'exploració ginecològica no es van veure lesions traumàtiques o violentes.

Ha explicat que això no fa impossible que hi hagués hagut actes violents envers a la pacient i ha comentat que tampoc es va poder confirmar si hauria tingut relacions sexuals recents. El que es va detectar, segons la doctora forense, és una simptomatologia compatible per un trastorn d'estrès post traumàtic, tot i que no se li va diagnosticar, la víctima explicava tenir ansietat a l'estar en contacte amb l'ambient del local o al veure habitacions amb dos llits, característica compartida amb el lloc on l'haurien violat.

En el contrainforme realitzat a favor de la defensa, la doctora en psicologia i la criminòloga que l'han realitzat, consideren que s'haurien d'haver fet certes proves psicològiques a la noia per valorar la credibilitat dels fets, ja que l'informe fet per la doctora forense seria subjectiu i seguiria únicament el relatat de la víctima. Les dues testimonis diuen que hi hauria imprecisions en el primer informe i que seria necessari haver obtingut més informació objectiva al respecte.