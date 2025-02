Desenes de motoristes acomiaden el jove mort a Arfa

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Desenes de motoristes s'han aplegat, juntament amb familiar i amics, a l'Església de Sant Esteve, per acomiadar-se de Fábio Costa Sampaio, de 21 anys, el jove que va morir a Arfa. Fábio era un gran aficionat a les motos i era membre del grup Andorra Free Bikers, que va organitzar una crida perquè la comunitat de les motos estigués present en l'últim adeu. La penya motorista l'Esquirol, juntament amb d'altres, han assistit al funeral i han fet una desfilada pels carrers d'Escaldes i la capital, acompanyant el cotxe fúnebre fins a l'església.

Els fets es van produir el passat 16 de febrer, al voltant de les 17 hores, quan un cotxe, de manera imprudent, va realitzar un canvi de sentit il·legal, provocant que Fábio col·lidís contra la part posterior i posant fi a la seva vida. El conductor, un home de 71 anys, va ser acusat d'homicidi per imprudència greu, tot i que va sortir en llibertat amb càrrecs. Amics i familiars es van mobilitzar dilluns a la nit per retre-li un homenatge al lloc dels fets, on desenes de motoristes van sortir junts fins al punt on va sorgir l'accident, al quilòmetre 232 de l'N-260.