Un motorista andorrà mor en un accident a l'Alt Urgell

Un jove motorista andorrà de 21 anys ha perdut la vida aquesta tarda, al voltant de les 17 hores, en un accident de trànsit a Arfa, a l'N-260. Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra al Diari, la motocicleta implicada portava matrícula del Principat d'Andorra.

Testimonis presencials indiquen que un turisme hauria realitzat un canvi de sentit il·legal, provocant que el motorista no pogués frenar a temps i col·lidís amb la part posterior del vehicle. A conseqüència de l'impacte, tant el conductor com la moto han estat projectats, i aquesta última ha xocat contra la tanca de seguretat, incendiant-se posteriorment.

Fins al lloc dels fets s'han desplaçat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Malgrat els esforços per reanimar el jove, no s'ha pogut salvar la seva vida. Els tres ocupants del turisme, una parella amb el seu fill, estan pendents de valoració mèdica per part del SEM.

Arran de l'incident, la carretera N-260 ha quedat tallada en ambdós sentits de la marxa.