Homenatge al motorista que va perdre la vida a Arfa

Els amics i familiars del jove motorista de 21 anys que va perdre la vida diumenge en un accident de trànsit a l'altura d'Arfa es van mobilitzar ahir a la nit per retre-li homenatge al lloc dels fets. Desenes de motoristes es van concentrar a la rotonda Prat Salit i des d'allà van sortir junts fins al punt on va tenir lloc l'accident, al quilòmetre 232 de l'N-260. En aquell tram de carretera, els concentrats van dipositar flors a la tanca de seguretat i espelmes a l'asfalt, així com missatges en record del jove. Els assistents també van fer diverses exhibicions amb les motocicletes per honorar la memòria del conegut com a 'Pato Loko', el sobrenom del jove motorista.

Els mossos d’esquadra han detingut el conductor implicat en l’accident de trànsit, acusat d’un delicte d’homicidi per imprudència greu. Els mossos van explicar que el vehicle va cometre una infracció viària, ja que va efectuar un canvi de sentit en un lloc prohibit quan circulava en direcció Lleida. Això va provocar l’impacte del motorista, que anava en direcció contrària, cap a Andorra.