Casal demana a la coordinadora de l'habitatge no abandonar el diàleg

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Guillem Casal ha fet una crida a la Coordinadora per un habitatge digne perquè no abandoni la via del diàleg independentment de les mesures de pressió que decideixi adoptar, en referència a les mobilitzacions que el col·lectiu ha afirmat que són inevitables. El portaveu del Govern ha manifestat en la roda de premsa posterior al consell de ministres que el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, van oferir a les representants de la plataforma en la reunió de la setmana passada buscar solucions a través de la Taula d'Habitatge i ha remarcat que els dos "tenen l'experiència política i l'empatia per trobar els fòrums per poder parlar amb ells més enllà de les manifestacions legítimes que vulguin fer".

Casal ha recalcat que el Govern està "al costat de la ciutadania" per solucionar la problemàtica de l'habitatge i ha defensat les mesures que s'estan adoptant com l'elevada partida del pressupost per fer pisos de lloguer assequible o la congelació del 80% dels contractes de lloguer. El ministre ha ressaltat que l'executiu "entén l'anhel" de la població per l'habitatge i ha incidit que es tracta d'un problema estructural per al qual s'estan implementant accions que donaran resultat "a mitjà termini" i ha demanat un "vot de confiança" per a la llei òmnibus que ha reivindicat mostra "la valentia del Govern" amb decisions com la cessió obligatòria dels pisos buits.

Guillem Casal ha subratllat que el Govern no ha dit mai a cap col·lectiu si ha de mobilitzar-se perquè tenen "legitimitat per queixar-se i sortir al carrer" si ho consideren convenient i ha assenyalat que "ells sabran quin és el seu mitjà de pressió". Alhora que ha reclamat que no es pot pretendre trobar la solució de l'habitatge "cadascú treballant des del seu raconet" sinó que cal una visió global i que el Govern ha d'intentar pal·liar a la situació i no abandonar el diàleg.