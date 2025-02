Habitatge Digne anuncia mobilitzacions davant la crisi de l'habitatge

Cartell de la coordinadora per l'Habitatge DigneHabitatge Digne

La plataforma per l'Habitatge Digne ha amenaçat amb possibles mobilitzacions davant la crisi de l'habitatge que afecta el Principat. La coordinadora s'ha reunit recentment amb el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, per presentar les seves demandes i compartir els resultats de l'enquesta sobre mobilització ciutadana.

Segons la plataforma, des de l'executiu se'ls ha proposat formar part d'una Taula d'Arbitratge, una iniciativa que consideren "un espai que fa mesos que està aturat i sense un funcionament clar". Tot i estar oberts al diàleg, des d'Habitatge Digne adverteixen que "no centrarem la nostra lluita en reunions a porta tancada", i asseguren que "davant la negativa o la falta de compromisos ferms, la resposta no quedarà entre quatre parets, sinó als carrers". En aquest sentit, afirmen que la mobilització "no només és necessària, sinó inevitable".

Els resultats de l'enquesta, en la qual han participat més de 800 persones, reflecteixen que "un gruix considerable de la societat està disposada a mobilitzar-se fins a aconseguir un objectiu". En concret, més de 250 persones reclamen mesures com vagues de lloguers, una vaga general o talls estratègics de carreteres. No obstant això, segons recull la nota de premsa de la plataforma, el Govern ha respost que "ara no és moment de mobilitzacions".

Amb aquestes dades, la plataforma elaborarà una proposta amb les seves demandes i el full de ruta per assolir-les. Aquest document es debatrà el pròxim 6 de març al Consell General en una assemblea oberta a tota la ciutadania. Habitatge Digne destaca que la majoria de respostes recollides en l'enquesta reclamen una vaga general i mesures per equiparar el nivell de vida amb els salaris i les pensions.