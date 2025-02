Habitatge Digne anuncia que les mobilitzacions contra els lloguers són “inevitables”

Cartell de la coordinadora per l'Habitatge DigneHabitatge Digne

Les protestes per la crisi de l’habitatge a Andorra seran inevitables. Així ho va afirmar la portaveu de la Coordinadora per un Habitatge Digne, Rebeca Bonache, després d’analitzar els resultats d’una enquesta que reflecteix un ampli suport ciutadà a mobilitzacions continuades fins a aconseguir mesures concretes.

El col·lectiu va considerar que el Govern no havia respost amb prou contundència a les demandes de regulació del mercat immobiliari i preveu una assemblea el pròxim 6 de març per definir els següents passos. Segons Bonache, l’objectiu principal és exigir una regulació efectiva per als preus del lloguer i la venda de pisos.