Carlos Mur plega de l'hospital

Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

El cap de salut mental, Carlos Mur, deixarà el centre hospitalari el 28 de febrer. El psiquiatra ha presentat la renúncia a la direcció del SAAS i no ha volgut comentar els motius pels quals deixarà de treballar a Andorra, en una conversa amb el Diari. Mur ocupava el càrrec des del desembre del 2021 i abans havia estat director de coordinació sociosanitària de la comunitat de Madrid. L'especialista marxarà a treballar previsiblement fora d'Espanya.

Les relacions de Mur amb la direcció de l'hospital estaven "tensionades" des de fa temps, segons les fons consultades. Els professionals del servei ja havien sortit rumors sobre la marxa del psiquiatra des de fa mesos i ja la donen per feta tot i que no se'ls ha comunicat res oficialment. Mur té pendent una conversa amb el personal per anunciar que deixa l'hospital de Meritxell.

La sortida de Mur del SAAS posa punt final a les discrepàncies amb la direcció des de l'arribada de Meritxell Cosan al capdavant de la parapública sanitària. El cap de salut mental ha destacat diverses vegades la falta de recursos que patien per fer front a la càrrega de treball de l'àrea de salut mental. El SAAS preveu donar la direcció de Salut Mental en funcions a una psiquiatra del departament fins que es trobi un substitut per a Mur.