La tensió a salut mental enfronta Mur amb la directora de l’hospital

Les aigües estan revoltes a l’hospital, més concretament a la cúpula del SAAS, entre la directora de la parapública, Meritxell Cosan, i el cap de l’àrea de salut mental, Carlos Mur. Les relacions entre ambdós passen les hores més baixes des del recent nomenament de l’expresidenta del Col·legi de Metges, l’agost passat, que va substituir Josep Maria Piqué, que va tancar una etapa de gairebé vuit anys amb més ombres que llums.

La qüestió és que Cosan no està satisfeta amb la tasca de l’exdirector general de coordinació sociosanitària de la Comunitat de Madrid. Fonts internes de l’hospital van apuntar ahir que les diferències són notòries, i que possiblement s’hi barregen diversos fets puntuals que han anat sumant fins a fer que la relació sigui gairebé nul·la.

Les fonts situen una calenta discussió entre Cosan i Mur a final d’abril. Després de l’enganxada, Mur, extremament irritat, es va desfogar i va provocar destrosses al despatx on visita els pacients, a les dependències de la planta -3 de l’hospital. De fet, no en té un altre com a màxim responsable de salut mental. La situació és precària i només hi ha 14 consultoris que han de compartir més de vint professionals entre psiquiatres i psicòlegs. Les marques de les puntades de peu i els cops de puny a la paret de pladur són clarament visibles i el cap de salut mental va estar uns dies amb la mà embenada.

Els orígens d’una reacció tan descontrolada? Les fonts apunten un cúmul de motius, com ara una presumpta esbroncada amb un pacient que quasi va acabar en agressió, o la mala maror amb la CASS per les visites que es fan. En resum, la direcció no està contenta amb la tasca del professional espanyol i aquest tampoc amb els recursos que té.

Des de la presó tampoc arriben bones referències perquè no s’està complint el conveni amb el ministeri d’Interior. Fonts del centre penitenciari van advertir ahir que els interns no estan atesos adequadament pel que fa a l’especialitat de psiquiatria. Tampoc va agradar a la direcció que Mur marxés als cinc minuts del seminari que va organitzar el raonador sobre maltractaments, abusos sexuals a menors i el paper dels mitjans i la justícia.

Altres fonts apunten que Mur està queixós per la falta de recursos –sense expectatives d’un canvi– i l’increment de les exigències. Les visites a pacients li mengen els temps i no es pot dedicar a altres afers relacionats amb el càrrec. Presó, peritatges judicials, preguntes parlamentàries, reunions i sense personal de suport. Anar a declarar a un judici, per exemple, li suposa anul·lar les visites programades.