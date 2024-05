Mur avisa que cal retenir els metges per evitar problemes

El cap de salut mental, Carlos Mur, es va referir ahir de manera precisa al departament que dirigeix i al sistema de salut públic en general i no va dubtar a mostrar la seva preocupació per la marxa de “bons professionals del país”, que pot arribar a “convertir-se en un problema greu”. Mur va citar com a exemple el cap del servei de radiologia, Ángel Seara, que fa dos anys va abandonar el càrrec després de 18 anys a la sanitat pública, i va apuntar que la “crisi tan brutal de professionals mèdics” obliga els responsables sanitaris “a cuidar els que tenim”.

L’exdirector general de coordinació sociosanitària de la Comunitat de Madrid va afirmar que no està queixós ni aclaparat amb la tasca que du a terme, ni té cap mena de discrepància amb la directora del SAAS, Meritxell Cosan, i va titllar de “manipulacions interessades” les informacions que assenyalen que hi ha un mal ambient: “Soc una persona directa i clara i no hauria dubtat a exposar a la directora qualsevol punt de desacord”.

Tanmateix, de les seves declaracions es desprèn que el cap de departament és conscient que el dia a dia no li permet dedicar el temps necessari als reptes que planteja el seu càrrec: “És cert que vaig arribar a Andorra amb l’objectiu de canviar el model de salut mental i crear una atenció de disseny”, però la càrrega de feina l’obliga a centrar-se en l’atenció als pacients, els interns de la presó, els peritatges judicials, que “han augmentat molt”, i molts tràmits que “hauria de poder delegar”.

Mur va preferir no submergir-se gaire entre la proposta que el va fer decidir a venir a Andorra i la situació real que es va trobar, i únicament va indicar que “que habitualment, les expectatives personals i la realitat no sempre coincideixen”.

Respecte a l’episodi dels desperfectes al seu únic despatx –on atén els pacients–, va indicar que van ser provocats per un pacient que va perdre el control i es va mostrar agressiu, i “que el vaig poder calmar, quelcom que no és tan excepcional”.

El cap de salut mental té ofertes de treball, “una de molt potent d’Irlanda”, però va indicar que a “curt termini” no es planteja canvis i vol complir els compromisos amb el SAAS. Mur va deixar entreveure que falten recursos per fer tota la cobertura que exigeix el departament, però confia que el trasllat de l’àrea de salut mental, amb una inversió d’1,7 milions, pal·liarà aquest dèficit, a banda de la incorporació de nou personal. El psiquiatre va demanar que s’agilitin els tràmits quan es tracta d’incorporar nous especialistes, ja que aquests solen allargar-se uns sis mesos “i ens fan falta tenir-los abans”. Mur va insistir que necessita alliberar-se de feines per poder desenvolupar les seves tasques com a cap del servei.

EL SAAS DEFENSA QUE HI HA UN BON CLIMA INTERN La direcció del SAAS assegura que no hi ha hagut cap conflicte entre la responsable de la parapública, Meritxell Cosan, i el cap de salut mental, Carlos Mur, segons va indicar ahir en un comunicat. L’entitat afirma que “no s’ha produït cap discussió” entre Cosan i Mur, i que el cap de servei no ha malmès les instal·lacions d’una consulta, amb relació a la notícia publicada pel Diari ahir.



El SAAS remarca, a més, que no es pot parlar de falta de recursos a l’àrea de salut mental i defensa que “s’està fent una inversió en recursos humans i infraestructures molt important els darrers dos anys”. Altres fonts assenyalen que no hi ha suficients despatxos i que falten psiquiatres per l’increment de la demanda i les jubilacions que s’han produït.