Un dels agents agredit per un pres pot perdre visió d'un ull

Un dels dos agents penitenciaris que va ser colpejat pel pres que es va atrinxerar dijous a una cel·la pot perdre visió. El carceller ha patit lesions greus a un ull com a conseqüència del cop de puny que li va propinar el reclús i va haver de ser intervingut d'urgència ahir divendres per l'afectació a la retina. La revisió que se li va fer va mostrar que tenia fissurada la retina i li van fer una operació amb làser de manera immediata, segons ha pogut saber el Diari.

El funcionari agredit per l'intern va ser traslladat a l'hospital dijous mateix i de seguida presentava un blau important a l'úll per la violència de l'impacte rebut, i va ser en la segona revisió l'endemà dels fets quan es va veure la gravetat de les lesions que poden comportar-li pèrdua del sentit de la vista. El pres va colpejar un altre zelador que va rebre un cop de puny a la zona bucal i ahir va acudir a treballar amb signes evidents de la lesió que li ha deixat botit els llavis.

L'agressor, un andorrà de 24 anys, es va atrinxerar a la cel·la quan els funcionaris de la presó van anar a traslladar-lo a la zona de videovigilància, complint l'ordre de del servei de psiquiatria. La decisió es va adoptar perquè el reclús estava molt agressiu des de feia dies i el metge va considerar que es podia autolesionar si no rebia més medicació, ja que té problemes de salut mental. L'intern es va negar a prendre més fàrmacs i també a anar a vigilància i va agredir els carcellers fins que va ser immobilitzat amb dos trets amb una arma de descàrregues elèctriques Taser. El reclús està empresonat des del març del 2024 per intentar atracar un grup de joves amb una navalla per la zona del passeig del riu d'Andorra la Vella i té historial per altres fets delictius des de que era menor d'edat. El jove resta en aïllament des del moment de l'agressió i està a l'espera de la sentència per l'intent de robatori a la capital.

Indignació amb la ministra

Les declaracions de la ministra de Justícia i Interior sobre l'agressió als agents de la Comella han causat molt malestar entre el personal de la Comella. Ester Molné va afirmar ahir que aquests fets no són notícia i que són "coses que passen a les presons", i els treballadors del centre penitenciari estan "indignats" amb aquestes valoracions, segons les fonts consultades. Els agents consideren que la ministra "menysprea" la seva feina i que no accepta les crítiques per la gestió que hi ha a la presó.

Els sindicats penitenciaris tenen pendent una reunió amb Molné per plantejar-li diferents queixes de la situació del centre abans d'aquesta agressió i de les seves manifestacions que han incrementat força el malestar amb la titular de Justícia i Interior, segons les fonts. Els representants sindicals ja van criticar ahir la direcció de la Comella pels problemes que pateixen per la falta de recursos i els comportaments cada vegada més conflictius dels empresonats.