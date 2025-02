El Sindicat de Penitenciaris carrega contra la direcció de la presó

El Sindicat de Penitenciaris lamenta que la direcció de la presó no tingui un “projecte clar”. El secretari general del sindicat, Sergi Teixeira, parla de falta de coordinació i comunicació. Les declaracions de Teixeira s’emmarquen en el recent episodi d’agressió per part d’un reclús a dos agents del centre. “Treballem sense rumb, sense direcció. Les coses es fan a pegats per falta de previsió”, va expressar ahir. Dijous, un pres (que està pendent de sentència per un intent d’agressió amb arma blanca) va colpejar dos policies després de negar-se a ser traslladat a una cel·la de videovigilància per recomanació del psiquiatre que el va visitar, que va considerar que pel seu estat de salut era millor que estigués controlat permanentment. Quan els agents van comunicar a l’intern que seria canviat de cel·la, aquest va negar-s’hi i va acabar agredint els treballadors. Va ser llavors quan es va decidir traslladar-lo directament a una cel·la d’aïllament (o de càstig). Allà, se li va demanar que entregués el jersei que duia, ja que s’intentava escanyar amb la peça. La negació a lliurar-lo i l’agressivitat amb què rebia els agents cada cop que entraven a la cel·la va acabar amb una reducció del reclús via Taser.

“El director està absent. L’única cosa que el preocupa és que no li passi res a ell” Sergi Teixeira, Sindicat de Penitenciaris



Fa setmanes, el mateix pres hauria hagut de ser traslladat a una cel·la d’aïllament durant quatre dies per imposició d’una sanció després d’haver intentat agredir un treballador: “Aquí rau el problema. Per poder aplicar aquella sanció, la forense havia de verificar que les constants del pres eren les adequades per traslladar-lo a una cel·la d’aïllament, però el reclús va prendre cafè i va fer exercici per evitar ser traslladat. La forense no el va poder enviar.” Després d’aquest entrebanc, es va decidir que la forense visitaria el pres sense avís previ per agafar-lo desprevingut en un segon reconeixement, però la trucada a la forense no es va fer. De fet, quan se li va trucar dijous passat per l’agressió als dos agents, Teixeira recorda que la forense es pensava que es contactava amb ella per l’episodi anterior: “Estava esperant la trucada de la direcció perquè el pres complís l’altra sanció. Possiblement, si aquest intern hagués complert aquells quatre dies d’aïllament, tot això no hauria passat.” En aquest sentit, Teixeira es queixa que els agents actuen “sense un protocol”. “Treballem sense una direcció exacta. Era previsible que passés això. Els reclusos amb una patologia mental que han comès un delicte han de pagar, però potser no ho haurien de fer en una presó. Potser haurien de complir la pena en un centre específic.”

“Els conflictes són habituals als centres penitenciaris. La premsa els magnifica”

Ester Molné, Ministra d’Interior i Justícia



Teixeira assegura que falten recursos humans per atendre en condicions les necessitats dels presos: “Tenim un psiquiatre a hores... Necessitem una direcció que doni la cara i no que digui que sí a tot. El ministeri promet més recursos, però no arriben. De cara a la premsa, venen que ampliaran les hores de psicòlegs i psiquiatres, però tot continua igual. També cal un infermer presencial durant tot el dia, nits incloses.” Molt crític, Teixeira afirma que el director està “absent”. “L’única cosa que el preocupa és que no li passi res a ell. I la ministra només escolta el que li diu el director.” Tota aquesta falta de comunicació afecta l’ambient a la presó: “Es crea un efecte contagi entre els presos: quan veuen que un company es comporta malament i no té un càstig, la tensió al mòdul augmenta.”

Ahir, la ministra d’Interior, Ester Molné, va normalitzar els enfrontaments: “Els conflictes són habituals als centres penitenciaris. La premsa els magnifica.” “Les persones amb problemes de salut mental tenen més possibilitats d’acabar a la presó perquè potser quan van cometre el delicte estaven en un estat que els anul·lava la voluntat”, va afegir. “Si són presos en règim ordinari, se’ls ofereix més suport.”