El Govern deixa sense efecte la cessió del Prat de la Farga i tanca l'afer Grifols

L'afer Grifols viu aquest dimecres el seu darrer capítol. El Govern, a través del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), ha fet públic l'edicte que deixa "nul i sense efecte" l'acord de l'1 de juliol del 2021 corresponent a la cessió temporal de l'ús del terreny del Prat de la Farga d'Ordino, on s'havia d'instal·lar el laboratori de la farmacèutica.

L'acord preveia la cessió d'aquest terreny propietat del Govern a Andorra Desenvolupament i Inversió per un període de 25 anys per tal que l'entitat, posteriorment, cedís l'ús a Grifols per a la construcció del centre de recerca en immunologia.

D'aquesta manera es dona compliment a la liquidació del pacte de socis que es va anunciar el passat mes d'octubre i que preveia la recuperació de la inversió inicial (200.000 euros aportats per l'ARI), més la recuperació dels terrenys d'Ordino.

La renúncia al projecte del laboratori va ser anunciada a finals del juliol passat quan el Govern i Grifols van fer pública la decisió de no continuar amb el centre de recerca en immunologia.