Grifols retorna els 200.000 euros invertits per Andorra

La compravenda de les participacions de l'ADI en el projecte de Grífols a la multinacional va formalitzar-se ahir davant de notari. Així ho ha expressat aquest matí la ministra d'Economia, Conxita Marsol, en la compareixença que ella i la ministra Mas han tingut aquest matí en el Consell General per explicar la situació del projecte de l'empresa catalana. Amb aquest retorn de les 700 participacions, l'ADI recupera la inversió inicial, la qual hauria estat la mateixa de forma anual durant 25 anys si el projecte hagués tirat endavant. En aquest acord també queda fixada la resolució del pacte de socis i el retorn de l'ús del terreny a l'ADI, el qual retornarà a Govern "immediatament", ha dit Marsol. Uns diners que el Govern no rebrà són els invertits en els estudis o els destinats al projecte de la carretera d'accés sud de la CG3 als terrenys del Prat de la Farga. "No ens hem plantejat demanar a Grifols aquests diners perquè valoritza una propietat que és de Govern, és difícil de reclamar", ha incidit la titular d'Economia.

Tanmateix, Marsol ha indicat que la multinacional es queda al país, sense saber en quina manera o grau, perquè l'administració va acceptar el juliol l'autorització de demanda d'inversió estrangera al Principat. "Això pot ser una futura font de col·laboració amb ells", ha dit la ministra, que no ha negat que "s'ha perdut una gran oportunitat i és conseqüència de diversos factors". Entre ells, va destacar el rebombori generat per una part de la ciutadania i formacions polítiques, els centres que es van obrir a Barcelona i Madrid, els canvis interns en la direcció de l'empresa i també una certa prudència per part de l'executiu, el qual va decidir aparcar el tema un temps fins a després de les eleccions d'abril, moment que Govern considera que es va trencar definitivament el projecte. "Hem d'aprendre del que ha passat amb Grífols, s'ha escapat un tren important" ha manifestat Marsol, que ha avançat que en tornar de festes vol comparèixer per explicar les línies mestres del pla estratègic per a la innovació tecnològica que vol que agafi forma durant l'any 2025.