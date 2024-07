El Govern recuperarà la inversió en el projecte Grifols

detail.info.publicated Àlex Ripoll Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El fiasco de Grifols sortirà a cost zero per al Govern. Aquesta és la nota positiva que es va extreure de la marxa enrere que la companyia multinacional va fer respecte als seus plans d’instal·lar un laboratori P3 a Andorra. Ho va explicar ahir la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en una roda de premsa on va detallar com va anar l’aturada del projecte. L’acord al qual van arribar l’executiu i la companyia, i que Marsol va definir com “la millor solució possible”, va consistir que Andorra Business vendrà a la farmacèutica el 20% de les accions que tenia de la societat que van crear conjuntament. El preu de venda serà de 200.000 euros, la mateixa inversió de diners que va fer Andorra Business d’acord amb els pactes socials corresponents al 2022. A més, els terrenys que Govern va cedir per emplaçar el laboratori també retornaran a l’executiu, segons va confirmar la ministra d’Economia, que va afegir que ara caldrà estudiar a quina finalitat es destinen. Amb aquesta solució, Grifols seguirà tenint presència al país a través de la societat, de la qual ara és l’únic propietari, i Marsol va apuntar que això dona “una mica de garantia” per poder col·laborar en un futur.