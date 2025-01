L'impost a la inversió estrangera immobiliària supera els 13 milions

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'estat ha recaptat 13,5 milions de l'impost d'inversió estrangera immobiliària, tal com ha anunciat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, al programa matinal de Ràdio Nacional. Marsol ha destacat que "no teníem pressupostat ni la meitat". L'executiu tenia fixada una recaptació de cinc milions, però en només sis mesos de vigència de l'impost, el 12 d'octubre, ja s'havien liquidat 6.536.282 euros. Una xifra que posa de manifest que l'impost no ha "frenat gran cosa" la inversió estrangera en immobles i que ha mantingut un ritme elevat.

"El concepte d'aquest impost és finalista", ha dit la ministra, que ha afegit que aquest diners amb els quals no hi comptaven "aniran destinats a polítiques d'habitatge", en concret, ha assenyalat, "a projectes de lloguer i de compra d'habitatge".

D'altra banda, Marsol s'ha referit a les dades de població que ha publicat Estadística aquest dijous. La ministra ha afirmat que "gràcies a les mesures de Govern", s'està començant a moderar el creixement que al 2023 era "insostenible", amb l'arribada de 3.900 persones. El 2024 han arribat 1.900 ciutadans, una xifra que Marsol considera "bona", perquè "es comença a moderar el creixement sense parar-lo", tot i que "una mica menys estaria molt be", i situa la xifra ideal en unes 1.000 persones "per tornar a estar equilibrats".