La taxa a la inversió estrangera en immobles desborda la recaptació prevista

La inversió estrangera immobiliària ha experimentat un increment, segons es desprèn de la recaptació del nou impost. Tot i la recent implementació d’una nova figura impositiva amb l’objectiu de reduir-la per intentar solucionar la problemàtica de l’habitatge, la seva aplicació no ha impedit que la inversió hagi superat les previsions.

Segons les dades oficials, en els primers sis mesos de vigència de l’impost s’han liquidat un total de 6.536.282 euros, superant amb escreix la previsió inicial d’ingressos per a tot l’exercici actual, fixada en cinc milions. Aquesta xifra posa de manifest que, lluny de reduir-se, la inversió estrangera immobiliària ha mantingut un ritme elevat, fins i tot més intens del que s’havia previst. Aquestes dades formen part de la resposta a Marcos Monteagudo, conseller general del grup parlamentari d’Andorra Endavant, que s’havia interessat per la problemàtica de l’aplicació de la nova taxa als inversors estrangers en matèria d’adquisició de béns immobles.

Conxita Marsol, ministra d’Economia i Habitatge, i Ramon Lladós, de Finances, recorden per escrit que el Govern va aprovar el 28 de febrer el reglament de l’impost i es van adaptar els sistemes digitals per facilitar la seva implementació de manera àgil i eficaç. Des del primer dia, els obligats tributaris han pogut realitzar els tràmits necessaris de manera telemàtica, agilitzant el procés i evitant càrregues excessives per a totes les parts implicades, com els notaris o els assessors fiscals.

Tot i l’augment d’ingressos, manifesten que el Govern ha mantingut un diàleg constant amb els agents del sector, incloent-hi notaris i altres actors, per assegurar que la implementació de l’impost sigui tan fluida com sigui possible. Com a resultat, s’han gestionat més de 500 tràmits relacionats amb l’impost, des de pagaments fins a declaracions i bonificacions. No obstant això, prop de 60 expedients han estat arxivats per manca de compliment de les formalitats exigides o desistiments.

El Govern es mostra satisfet amb els resultats inicials, i reconeix l’esforç i dedicació de tots els actors involucrats en l’aplicació d’aquesta nova mesura tributària.

Casal va afirmar ahir en roda de premsa que l’aplicació d’aquest impost ha estat una mesura per desincentivar la inversió estrangera en el sector immobiliari i contribuir així a solucionar el problema de l’habitatge. I va incidir que ara s’està desenvolupant la segona mesura amb el mateix objectiu amb el projecte de llei de creixement sostenible i d’accés a l’habitatge, “que va més enllà i limita el que poden adquirir els estrangers, prohibeix les inversions en promocions immobiliàries i grava més les plusvàlues”.

El ministre va rebutjar que la recaptació superior al previst pugui respondre al fet que els inversors estrangers hagin avançat les operacions per evitar les restriccions de la nova llei, i va defensar que fa uns mesos no hi havia cap límit en aquest sentit. Casal va recalcar que “no s’ha tancat el cercle” per frenar la inversió immobiliària de forans, “però la línia està ben marcada per tenir el nou model”, i va assenyalar que caldrà veure com es comporta l’economia amb la nova regulació restrictiva.

Casal va reivindicar que en l’any i mig de mandat s’ha vist la “clara línia traçada al voltant de la problemàtica de l’habitatge” per part de l’executiu.