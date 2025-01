La població arriba a 87.097 habitants amb un augment de colombians i peruans

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra ha sumat 1.996 habitants des del desembre de l'any 2023, xifra que suposa un augment de la població del 2,3% que s'enfila fins als 87.097 habitants. Segons les dades publicades per Estadística, l'augment més destacat per percentatge és el de peruans, amb un creixement del 34,7%, i passen de 573 al desembre del 2023 a 772 al mateix període de 2024. En segon lloc apareixen els ciutadans de Colòmbia, que són 1.318, un 34,4% més que al desembre del 2023, quan es registraven 981 persones d'aquesta nacionalitat. Els argentins també han experimentat una lleugera crescuda del 13,5%, amb un total de residents de 3.126, amb la suma de 371 ciutadans en l'últim any. Pel que fa a les persones amb nacionalitat andorrana han crescut en 493 ciutadans, que representa un augment de l'1,3%.

Els brasilers són la quarta procedència del grup de sud-americans que arriben al Principat, que afegeix 67, per sumar un total de 626 residents d'aquesta nacionalitat, el que suposa un augment del 4,9%. Els ciutadans provinents dels països veïns se situen en 251 espanyols i només 29 francesos. El nombre de portuguesos baixa en 150 persones i es queda en 8.529.

Segons Estadística el creixement de la població s'ha concentrat a Andorra la Vella, amb 533 residents nous; Encamp amb 374; Escaldes amb 288; la Massana amb 246; Canillo amb 238; i Sant Julià amb 212. La parròquia que menys ha crescut ha estat Ordino, amb 105 habitants nous. La xifra d'andorrans és de 39.470 i la d'estrangers, de 47.627.

Els menors de 15 anys són 9.803, un 1,4% menys que l'any anterior, i que representa un 11,3% del total de la població. La quantitat de residents majors de 64 anys augmenta en un 4,6% i s'enfila fins als 13.430 habitants. Aquestes xifres mostren una tendència a l'envelliment de la població. Els habitants entre 15 i 64 anys han augmentat en un 2,5% situant-se en 63.864.

El total de població registrada als comuns és de 92.858 persones, la qual cosa suposa un augment en comparació amb les 90.446 registrades al desembre del 2023. La diferència amb el nombre estimat per Estadística és de 5.761 persones i la desviació entre les dues xifres augmenta respecte a l'any passat, ja que s'enfila al 6,6%, tres dècimes per sobre del desembre anterior.