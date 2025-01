Govern revisarà la graella salarial dels cossos especials a "inicis d'aquest any"

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de Funció Pública ja té un primer estudi, compartit internament, per saber quina és la comparació dels cossos especials uniformats respecte al mercat laboral, i aquesta proposta "s'està quantificant econòmicament i les pròximes setmanes es traslladarà al conjunt de cossos especials i els seus representants" segons ha explicat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres. Casal ha assegurat que la promesa de Govern de revisar la graella salarial es farà a inicis d'aquest any, i ha demanat als cossos especials "que no es fixin data, que no siguin maximalistes. Demanem que facin confiança a Govern per poder concloure els treballs a inicis d'aquest any".

El Govern té l'estudi pels cossos especials uniformats, els quals depenen del ministeri de Funció Pública, Interior i Agricultura, però no hi ha cap estudi començat per la resta de cossos especials, el que correspon al cos d'educació. En aquest aspecte, Casal ha esmentat que es duran a terme els mateixos passos que s'han seguit amb els cossos especials uniformats. "Es farà un anàlisi objectiu independent i seguidament es quantificaran les mesures que es vulguin tirar endavant". Per poder iniciar els treballs, el ministre ha anunciat que aquesta setmana els consellers Baró i Marín es reuniran amb el sindicat d'educació.

Guillem Casal ha assegurat que "no podem avançar una data per aplicar les revisions a l'alça perquè encara no coneixem les xifres econòmiques de l'estudi" i ha esmentat que la feina que cal fer ara és la de quantificar les mesures que s'hauran de dur a terme, traslladar-ho als ministeris implicats, al consell de ministres i finalment als cossos especials implicats.

Enmig de l’amenaça de vaga del Sindicat d’Educació Pública (SEP) per la manca d’implementació de les graelles salarials i la carrera professional, el ministeri de Funció Pública també s’haurà de veure les cares amb la resta de cossos especials el 29 de gener per presentar un estudi sobre la situació salarial d’aquests, que es plantegen accions depenent del resultat de la trobada.