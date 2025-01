El Govern s’encomana a la mediació per aturar la vaga

El Govern es mostra confiat que hi haurà entesa entre els xofers de Coopalsa i la companyia i que no serà necessari arribar a la vaga, prevista entre el 23 i el 27 de gener. Tal com va anunciar en la roda de premsa per fer balanç del transport públic ahir després del consell de ministres el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, s’està “molt a l’aguait” de l’evolució del conflicte, ja que l’empresa és l’adjudicatària de les línies de l’L2 a l’L6 i té un 70% dels serveis de transport públic. De moment, no s’ha estudiat cap acció concreta en cas d’aturada, ja que Coopalsa està fent un servei públic i ha de “garantir els serveis essencials o mínims”.

El secretari d’Estat va posar en relleu que els treballadors tenen dret de fer la vaga, però que també s’ha de seguir tot un procediment, com ara comunicar-la amb antelació, informar dels dies de l’aturada, crear un comitè de seguiment, establir els serveis de manteniment per continuar el servei quan acabi la vaga, publicitar la convocatòria i respectar els empleats que no vulguin seguir-la.

BUS AL PAS

De la mateixa manera, Forné va anunciar l’habilitació d’un bus nocturn que connectarà Andorra la Vella i Canillo amb el Pas de la Casa. Tal com va fer públic en la roda de premsa per fer balanç del transport públic ahir després del consell de ministres el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, el servei va entrar ja en funcionament ahir a la nit. Aquest servei preveu un bus que sortirà a les 24.00 hores de l’Estació Nacional d’Autobusos i que arribarà a Canillo-el Molí a les 00.40 hores. Al Pas de la Casa ho farà a les 01.10 hores. Durant la resta de la nit hi haurà dues freqüències més: una que surt a les 01.10 hores des del Pas de la Casa fins a Canillo i una altra que farà la direcció contrària, de Canillo al Pas, a les 01.40 hores.

Forné va destacar que aquest servei formarà part d’una prova pilot que s’allargarà fins al pròxim 30 d’abril. Llavors, “s’agafaran totes les dades generades” pel conjunt dels usuaris i “mirarem de prendre mesures per consolidar el servei”, va declarar. Segons el secretari d’Estat, l’objectiu d’aquesta mesura és “millorar les connexions del país” i dotar “d’una major freqüència d’horaris Canillo i el Pas de la Casa”, ja que era una de “les reivindicacions fetes des de diversos segments de la població”. Durant aquest període de temps, el cost de la línia serà d’uns 35.000 euros. Aquests nous horaris serviran per complementar els serveis ja existents entre Andorra la Vella i Canillo, que preveuen un bus des de l’Estació Nacional a les 23.40 hores, un altre des de la plaça de l’Areny de la parròquia canillenca a les 00.20 hores i un altre des d’Andorra la Vella a les 01.00 hores.

David Forné també va aprofitar l’avinentesa per fer balanç del servei de transport públic nacional durant l’any passat. Durant el 2024 es van realitzar 7.674.107 viatges entre les línies de bus, amb gairebé 21.000 desplaçaments diaris. La secretaria també ha detectat una multiplicitat per 3,14 de l’ús del transport públic.