Ultimàtum dels cossos especials per a la revisió de la graella salarial

Al ministeri de Funció Pública se li acumulen els deures. Enmig de l’amenaça de vaga del Sindicat d’Educació Pública (SEP) per la manca d’implementació de les graelles salarials i la carrera professional, també s’haurà de veure les cares amb la resta de cossos especials el 29 de gener per presentar un estudi sobre la situació salarial d’aquests, que es plantegen accions depenent del resultat de la trobada.

El president del Sindicat de Bombers, Iván Vilares, va explicar al Diari que la reclamació de la graella s’ha fet conjuntament amb els diferents sindicats dels cossos especials –bombers, policia, funcionaris de presons, banders i duanes–, que van elaborar un informe per analitzar la seva situació salarial comparant-la amb altres cossos de l’entorn. A més de les graelles salarials, també van comparar altres aspectes, com ara les competències que assumeixen i la baixa presència de candidats per cobrir les places. Precisament, el nombre de nous reclutes és un dels indicadors més clars per a Vilares que el sou no és l’adequat per la feina. “Tot i que s’han abaixat els requisits per accedir a les vacants, cada vegada s’hi presenta menys gent”, va lamentar el president del sindicat.

D’aquesta investigació va sortir un informe que van presentar al Govern, que a la vegada va encarregar un estudi per analitzar el text i fer una proposta als cossos especials que podria arribar el dia 29. Abans de conèixer el resultat del dossier de l’executiu, Vilares va augurar que “segurament sortirem amb malestar de la reunió”, ja que creu que hi haurà una millora, que ja es va pressupostar per enguany, però pensa que no serà suficient perquè els cossos creuen que estan un 30% per sota de la retribució que haurien de percebre. Un cop s’hagi celebrat la trobada, Vilares va avisar que “si no ens presenten una posició justificada d’acord amb l’informe ens plantejarem accions”, que anirien en la línia de les que han posat sobre la taula els docents, és a dir, mobilitzacions o vagues.

Per la seva banda, el president del SEP, Sergi Esteves, va reaccionar a les paraules del ministre d’Educació, Ladislau Baró, en les quals va apuntar que esperaven assolir un acord amb el sindicat i implementar de manera esglaonada les seves demandes. “Sempre hi ha possibilitat d’arribar a un acord i, si ens presenten una aplicació per trams, ho podem parlar”, va dir Esteves, que va afegir que encara no han rebut cap proposta formal.

Esteves va explicar que la comunicació entre el sindicat del professorat i Educació és bona, però on falla és amb el ministeri de Funció Pública, que són els responsables de l’aplicació de les graelles. Mentrestant, el dia de l’assemblea en què el sindicat decidirà quines mesures prendre s’acosta i Esteves va assegurar que “els ànims continuen igual” pel que fa a la possibilitat de fer mobilitzacions o una vaga per aconseguir el que han demanat. “Són coses que necessitem i veure com en tota la legislatura no ens han dit res ens afecta”, va dir Esteves, que va alertar que el camí a seguir “si volem que facin la feina potser són les mobilitzacions”.