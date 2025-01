Coopalsa cancel·la a l’última hora la reunió amb els xofers

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Coopalsa va cancel·lar ahir a la nit la reunió amb els xofers que s'havia de fer avui. Tal com han assenyalat al Diari membres del comitè d’empresa, l’objectiu de la trobada d'avui era l’exposició i acostament de postures per les dues parts per resoldre el conflicte laboral que ha portat els conductors a anunciar que faran una vaga. “El que demostra amb aquesta actitud la companyia és que volen anar directament a la taula d’arbitratge sense parlar amb nosaltres abans”, expliquen.

La taula d’arbitratge tindrà lloc el pròxim divendres dia 17 de gener a les 10:30 hores. De no arribar llavors a un acord, tot indica que es convocaria l’aturada entre els dies 23 i 27 del mateix mes. Tal com va explicar ahir durant la roda de premsa posterior al consell de ministres el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, l’empresa està obligada a oferir uns serveis mínims, ja que està donant un servei públic.