La vaga dels autobusos està prevista del 23 al 27 de gener

Els conductors de Coopalsa han previst aturar-se entre dijous 23 i dilluns 27 de gener. Una situació límit a la qual s’arribarà si no obtenen una resposta satisfactòria a les seves demandes laborals durant la celebració de la taula d’arbitratge, que seurà el comitè d’empresa i la companyia a negociar el dia 17 d’aquest mes a les 10.30 hores. És la data en què es prendria una decisió definitiva.

Abans d’això, demà tindrà lloc una reunió prèvia en què les dues parts intercanviaran les seves posicions, reflexionaran i s’intentarà solucionar el conflicte abans d’arribar a la taula d’arbitratge. La data fixada per a la realització de l’aturada, tal com han confirmat amb anterioritat al Diari fonts dels conductors, és triada de manera conscient perquè aquesta pugui obtindre la major repercussió possible en un context de temporada de màxima afluència de turistes.

Un dels punts de conflicte entre les dues parts és la rebaixa dels sous als xofers entre 300 i 400 euros. Segons membres del comitè, aquesta ha sigut una acció realitzada sense “previ avís” i que ha afectat, en major grau, els conductors que acumulaven més temps d’antiguitat. En ser preguntat fa uns dies per aquest tema, el gerent de Coopalsa, Gabriel Dallerès, va reivindicar que “no és que es cobri menys”, sinó que en donar-se un canvi pel que fa als horaris dels treballadors “el que percep cadascú també s’ha adaptat”.

De la mateixa manera, el comitè denuncia que des de l’empresa també hagin reduït els dies de descans per setmana, atès que fins fa uns mesos aquests eren de dos per cada set treballats, mentre que en l’actualitat s’han vist rebaixats a tan sols un. Els xofers detallen que són l’única empresa de transports de tot el Principat que té tan poc temps de descans.

Els xofers de Coopalsa també han lamentat diverses vegades que als nous companys que estan arribant a l’empresa, en la seva majoria de Llatinoamèrica, se’ls estan oferint pitjors condicions laborals. Preguntat per aquesta qüestió, Dallerès no va voler “entrar en detalls”.

Tal com confirma el comitè, en total són uns 85 treballadors de la companyia els que estarien disposats a secundar-la. Entre altres reivindicacions, es demana un lavabo i una àrea de descans on poder realitzar les parades.