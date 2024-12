La nevada es restringeix al nord i continuarà fins demà

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Meteorologia manté activat l'avís groc pel perill que poden representar les ventades i l'acumulació de neu. L'alerta es restringeix a les zones nord d'Andorra i durarà fins les primeres hores de la tarda, amb la previsió que hi pugui haver ràfegues de fins als 80 quilòmetres per hora al fons de vall i de 120 quilòmerres hora als cims, segons informa el servei.

El pronòstic indica que la nevada quedarà restringida al nord del país continuarà sent intensa i a partir de la tarda es baixarà al nivell d'avís groc, que estarà activat fins demà per gruixos de 20 centímetres a 1.500 metres. Al sud "només arribaran alguns flocs portats pel vent", anuncia Meteorologia. El servei adverteix que la visibilitat "és molt reduïda per la forta nevada i el vent, ingredients per tenir un torb destacable i augmentar la sensació de fred".