Presó per al conductor del bus de l'accident a Portè que havia consumit cocaïna

La fiscalia de Marsella ha ordenat l'ingrès a presó del conductor de l'autobús que va patir un accidentat a Portè-Puymorens diumenge a la tarda amb un balanç de dos morts i una trentena de ferits, segons ha fet públic avui. El xofer, Álex C. R., circulava sota els efectes de les drogues ja que la investigació assenyala que va donar positiu per consum de cocaïna. L'home de 50 anys i nacionalitat espanyola és a més el cap de l'empresa Chavi Tours propietària del vehicle i en fallida des de feia mesos.

El bus, de matrícula espanyola, circulava sense haver passat les tres últimes ITV que li corresponien. La investigació ha determinat que el conductor portava el tacògraf apagat al moment del sinistre, per tant, no es pot tenir cap informació exacta sobre les hores de conducció del vehicle ni sobre la velocitat. El tacògraf és un instrument de control obligatori per als autocars i camions.

La fiscalia marsellesa que porta la investigació del sinistre ocorregut quan 46 passatgers i el conductor tornaven d'una jornada de compres al Pas de la Casa acusa el xofer de delictes d'homicidi involuntari, lesions, per posar en perill la vida d'altres persones i pel consum de drogues. El vehicle va patir problemes tècnics i els viatgers han relatat com el conductor va começar a cridar "no freno, no freno" i llavors es va decidir que voluntàriament toparia contra la pedra per evitar la caiguda pel barranc, ja que circulava sense control.

Els viatgers eren residents de la població catalana de l'Hospitalet i majoritàriament de nacionalitat colombiana. Alguns dels ferits que van ser ingressats a hospitals francesos i catalans continuen encara ingressats per la gravetat de les lesions que van patir. Algunes informacions apunten que l'autobús ja hauria tingut problemes tècnics abans d'iniciar el recorregut de tornada des del Pas.

L'atenció als accidentats va provocar la intervenció de serveis d'emergència francesos, catalans i andorrans, que van desplaçar bombers i sanitaris del SUM.