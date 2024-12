El bus accidentat a Portè va xocar de manera intencionada per poder frenar

L’autobús accidentat a Portè va perdre els frens poc abans de l’impacte i es va estavellar contra les roques voluntàriament per poder frenar. Ho va explicar la filla de l’organitzadora del viatge a L’Hdigital, un mitjà de l’Hospitalet de Llobregat. “L’autocar ja tenia problemes amb la palanca de canvis, però el conductor va continuar el viatge igualment i després, en una baixada, va començar a anar molt lleuger i el xofer va avisar que no podia frenar. Després ens vam estavellar contra les roques per poder parar”, va explicar la dona, que es trobava dins del vehicle juntament amb la mare, que va ser traslladada a l’UCI. La decisió d’anar contra les roques va ser consensuada. “Va ser un moment molt dur i entre tots vam intentar salvar la vida, per això vam decidir que el conductor es tirés contra el barranc”, va assegurar la víctima del xoc.

El viatge era organitzat per anar al Pas de la Casa de compres i no tenia assegurança, segons va confirmar la dona, que va lamentar que la sortida ja s’havia fet anteriorment i que “això no ens havia passat mai”. L’empresa que operava el viatge, Chavi Tours, feia anys que no tenia llicència per operar com a garatge d’autocars a l’Hospitalet de Llobregat, ciutat des d’on va sortir l’excursió. A més, el bus en qüestió era llogat a l’empresa Hispa Bus, ja que Chavi Tours va desaparèixer després d’acabar en un concurs de creditors el 17 de juny, segons va publicar EFE.

Fonts d’Hispa Bus van explicar a EFE que el transport es va llogar per al seu ús comercial i que aquest tenia totes les llicències i les assegurances corresponents, però que era l’arrendatari, el propietari de l’extinta Chavi Tours, qui havia de fer-se càrrec del manteniment i les inspeccions del vehicle.

L’alcalde de l’Hospitalet de Llobregat, David Quirós, va assegurar que les autoritats tenen en marxa la investigació i que seran les que decidiran, arribat el cas, si cal obrir algun tipus d’expedient a l’empresa per l’accident. En tot cas, l’alcalde de l’Hospitalet va remarcar que està en contacte amb el govern espanyol per esclarir els fets. També estan investigant la logística del viatge i com l’autocar va poder sortir des de l’Hospitalet si no hi havia cap llicència operativa per aparcar a la ciutat.

La majoria de les víctimes, dues van morir, eren d’origen colombià. La promoció de la sortida es va fer a través de WhatsApp entre la comunitat colombiana, de fet, 31 dels 47 viatgers eren d’aquesta nacionalitat, segons l’alcalde d’Hospitalet. Quirós va explicar que aquest tipus de desplaçaments a Andorra “se solen organitzar a tot arreu, algú ho coordina, contracta els serveis d’una empresa i fan un puja-baixa”.

El president de Colòmbia, Gustavo Petro, va enviar un missatge de solidaritat a les famílies de les víctimes del xoc. “Ens hem coordinat amb l’ambaixador a França i la cancelleria atenent el lamentable accident”, va compartir Petro a través del seu compte de Twitter, des d’on també va assegurar que donaran “l’atenció necessària” a les víctimes.